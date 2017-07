Frank van Mosselveld nieuwe directeur RKC Waalwijk

Volgens Sander van Delft van de RvC is die aanstelling niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. ,,Er waren meer kandidaten, ook met ervaring in het betaalde voetbal", zei Van Delft. ,,Daar zijn we serieus mee in gesprek geweest. Maar wij raakten er steeds meer van overtuigd dan Van Mosselveld de meest geschikte kandidaat was."

Van Mosselveld volgt de naar NEC vertrokken Remco Oversier op. Die had hem ook voorgedragen bij de Raad van Commissarissen en toegezegd de nieuwe directeur in te zullen werken. Van Mosselveld, een echte Waalwijker, was al bij RKC in dienst als account manager. Dat werd hij nadat hij na het afsluiten van zijn voetballoopbaan eerst nog een tijd onbezoldigd bij de club gewerkt had.

Frank van Mosselveld voetbalde in de jeugd van WSC. Daar werd hij door Willem II weggeplukt. Hij speelde drie seizoenen in de eredivisie met de Tilburgse club en verhuisde in 2006 naar RKC. Met die club pendelde hij tussen de ere- en eerste divisie. In 2015 sloot Van Mosselveld zijn loopbaan als profspeler af. RKC kwam de belofte na dat hij bij de club aan de slag kon. Het laatste jaar was hij vooral actief in de zoektocht naar sponsors.