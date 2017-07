Kevin Brands houdt conditie op peil bij RKC Waalwijk

Welke club dat precies is, wil Brands niet zeggen. Maar hij is ervan overtuigd dat zijn toekomst in Amerika ligt. ,,Er is ook interesse van clubs uit andere landen", zegt Brands, die ook door Samsunspor werd teruggevraagd. ,,Dat is een mooie club. Maar aan het einde van de maand was het steeds weer afwachten welk bedrag er werd overgemaakt."