Langstraat kan gratis naar RKC - Emmen

WAALWIJK - Iedereen die in de Langstraat woont, kan maandagavond gratis de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Emmen in de eerste ronde van de play-offs bezoeken. Op vertoon van een legitimatiebewijs is vanaf 19.00 uur een kaartje af te halen aan de kassa. De wedstrijd begint om 20.00 uur.

RKC had al eerder het besluit genomen om de wedstrijd gratis toegankelijk te maken, maar dat pas zaterdag officieel naar buiten gebracht. ,,De eerste ronde van de play-offs is verliesgevend", zegt directeur Remco Oversier. ,,We geven de Langstraat gratis toegang om goodwill te kweken en om te zorgen voor een fijne ambiance in het stadion. Met als achterliggende gedachte dat ze voor een eventuele tweede ronde in play-offs een kaartje kopen of besluiten om een seizoenkaart te nemen."