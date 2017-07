Lars Hutten heeft aandeel in vijf doelpunten RKC

DEN HELDER - RKC Waalwijk boekte dinsdagavond in Den Helder een royale 0-8 zege op de Helderse selectie. Lars Hutten onderstreepte dat hij graag voor een contract in aanmerking komt. Bij vijf doelpunten was hij betrokken.

Voor RKC was het de vijfde oefenwedstrijd in de voorbereiding. Eerder werd alleen van de Waalwijkse selectie gewonnen. Maar met PSV, Lierse SK en NAC koos de club voor flinke weerstand in de eerste trainingsweken. Tegen Den Helder, met voetballers uit de vierde klasse, was daar geen sprake van.

Maar net als eerder tegen de Waalwijkse selectie kon RKC maar moeilijk afstand nemen. Bij de rust was het nog maar 0-2, door doelpunten van Daan Rienstra en Lars Hutten. De laatste is testspeler. Na de wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise beslist de Waalwijkse club of Hutten eventueel voor een contract in aanmerking komt.

Volley in de slotfase

Hutten deed er alles aan. Na de pauze kopte hij raak uit een voorzet van Paul Quasten. Hij gaf ook de assist voor de 0-4 van Johan Voskamp. Hetzelfde had hij al bij de openingstreffer van Rienstra gedaan. Gigli Ndefe en weer Voskamp tilden de stand naar 0-6, alvorens Quasten met een fraaie volley in de slotfase toesloeg. Voor de linksback was het zijn eerste treffer in het shirt van RKC. Noel de Graauw was daar dichtbij geweest, maar raakte eerder de lat.

In de laatste minuut onderstreepte Hutten nog eens dat hij graag voor een contract in aanmerking zou komen. Goed doorjagen leverde de achtste treffer op.

Helders elftal - RKC Waalwijk (0-2). scoreverloop: 12. Rienstra 0-1, 39. Hutten 0-2, 49. Hutten 0-3, 50. Voskamp 0-4, 58. Ndefe 0-5, 66. Voskamp 0-6, 85. Quasten 0-7, 90. Hutten 0-8. scheidsrechter: Roelof Luinge.