Oer-RKC'er Piet Kipping overleden

'Het gaat geen 0-6 worden in Emmen'

8 mei WAALWIJK - Fred Benson is ervan overtuigd dat hij de laatste thuiswedstrijd in het shirt van RKC Waalwijk heeft gespeeld. ,,Want het gaat in Emmen geen 0-6 worden", sprak hij met een wrange glimlach na de 1-5 thuisnederlaag in de eerste ronde van de play-offs.