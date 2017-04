Pieter Langedijk na schorsing weer in selectie RKC Waalwijk

Beloftenteams hebben nog tot vrijdag de tijd

12 april TILBURG/WAALWIJK - De zestien beloftenteams die nu in de besloten competitie uitkomen hebben nog tot vrijdag de tijd om bij de KNVB aan te geven of ze na het seizoen 2017-2018 over willen stappen naar de open competitie. Dinsdag maakt de KNVB met de betrokken clubs de balans op en wordt er gekeken naar de competitie-indeling voor het komende seizoen.