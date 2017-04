Rechter spreekt Evander Sno vrij

Schou­der­bles­su­re velt Ingo van Weert

13 april WAALWIJK - Ingo van Weert is er vrijdagavond niet bij als RKC Waalwijk in eigen huis tegen koploper VVV Venlo aantreedt. De schouder van de verdediger raakte in de wedstrijd tegen De Graafschap (4-0 verlies) uit de kom.