RKC alweer fors onderuit

DOETINCHEM - RKC Waalwijk is nog niet uitgeschakeld voor de play-offs, maar de vraag is wat de Waalwijkse club er te zoeken heeft. Dat is toch het domein voor clubs als Volendam en De Graafschap, dat vrijdagavond op de Vijverberg bewees veel verder te zijn: 4-0.

Bij RKC ontbrak de disciplinair geschorste Pieter Langedijk. Trainer Peter van den Berg overwoog nog in het begin van de week om met vijf verdedigers te spelen, maar kwam daar later weer op terug. De Waalwijkse voetballers voelden zich beter in het vertrouwde 4-3-3 systeem.

De Waalwijkers begonnen nog wel aardig en hadden via Vlatko Lazic de score moeten openen. De voormalig speler van De Graafschap mikte echter vrij bij de tweede paal over. Dat was het laatste wapenfeit van de Waalwijkers, die al vanaf de eerste minuut moeite hadden met de beweeglijke spitsen van De Graafschap. RKC raakte het spoor bijster door de vele positiewisselingen.

Rebound

Toch had De Graafschap een fout nodig om op voorsprong te komen. Mo Mezghrani zette op de rechterflank veel te vroeg een tackle in. Hij miste de bal. Bosschenaar Anthony van den Hurk gaf het laatste tikje na de voorzet van Andrew Driver. Daarna doken voortdurend spelers vrij in de Waalwijkse doelmond op. Spits Piotr Parzyszek mocht eerst op de lat schieten en de rebound daarna zelf binnen werken. Vijf minuten voor de rust had doelman Tamati Williams geen antwoord op een vrije trap van Mark Diemers, die in de korte hoek verdween.

Na de pauze kwam Steef Nieuwendaal de falende Mezghrani uit zijn lijden verlossen. Gigli Ndefe verhuisde naar de rechtsbackpositie, terwijl Lazic wat verdedigender ging spelen. Van den Berg kreeg zo toch zijn vijfmanslinie. Ook Nikki Baggerman kreeg in de vlakke tweede helft nog speeltijd. De voormalig speler van ADO Den Haag maakte zijn debuut net nadat RKC weer eens een keer over de middenlijn kwam. Fred Benson mikte op de knieen van doelman Filip Bednarek.