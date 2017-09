RKC-directeur Frank van Mosselveld was donderdag pas laat thuis

Ook dit jaar was de gekte weer compleet op de laatste dag dat de transfermarkt open was. Bij RKC Waalwijk viel het best mee met de hectiek, al werd het voor het Frank van Mosselveld toch nog een latertje. De algemeen directeur ging donderdag pas om half twaalf ’s avonds naar huis.

Dat had alles te maken met de verhuur van Roel van de Sande aan FC Oss. ,,Rond half elf in de avond kwam het rond, ik hoorde dat het de laatste overschrijving was die in Nederland heeft plaatsgevonden”, vertelt Van Mosselveld een dag later. Donderdagochtend zag het er nog niet naar uit dat FC Oss en RKC een akkoord zouden bereiken over de middenvelder uit Best, die in Waalwijk op een zijspoor was beland. In de avond vonden beide clubs elkaar dus alsnog, tot tevredenheid van Van Mosselveld.

Met inkomende transfers was Van Mosselveld donderdag al vroeg klaar: in de ochtend werd de komst van ADO Den Haag-huurling Chovanie Amatkarijo definitief. ,,Maar woensdagavond wisten we eigenlijk al wel dat het goed zou komen, dus een spannende dag was het niet.”

Buitenkansjes deden zich niet meer voor, al hield Van Mosselveld zich er ook niet echt mee bezig. Met de komst van Amatkarijo had hij de gewenste derde buitenspeler immers binnen, verder wil RKC ruimte geven aan de jeugd. ,,We hebben niet voor niets een tweede elftal, daar lopen genoeg talentvolle jongens bij.”

