RKC mist geschorste Steef Nieuwendaal

Trainer Peter van den Berg legt in de eerste ontmoeting met Emmen het accent op het houden van de nul. ,,Dat is ons dit seizoen nog niet zo vaak gelukt", doelt hij op op het zestal wedstrijden in de competitie dat de Waalwijkers zonder tegentreffer bleven. Van den Berg ziet het als een voorwaarde om kansrijk te zijn in de play-offs.

In de reguliere competitie deed RKC weinig voor Emmen onder. Al op de tweede speeldag werd in Emmen met 1-0 verloren, terwijl RKC de betere ploeg was. Thuis eindigde het duel met Emmen in een 1-1 gelijkspel. ,,We horen niet tot de beste ploegen van de eerste divisie. Maar dat zegt in dit soort wedstrijden niet zoveel. Het is nu ook een kwestie van mazzel hebben", vindt Van den Berg dat RKC niet aan een kansloze missie begint.