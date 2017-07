RKC presenteert bij open dag Roland Bergkamp

RKC was al langer met Bergkamp bezig, die naast Johan Voskamp de tweede spits in de selectie is. Door het vertrek van directeur Remco Oversier duurde het wat langer voor de mondelinge overeenkomst ook juist op papier stond.

Bergkamp komt over van Sparta, waar hij mede door blessures niet zo veel aan spelen toekwam. Zijn voetballoopbaan speelde zich toch voor een flink deel af in Rotterdam. Hij debuteerde bij Excelsior in het betaalde voetbal. Na twee jaar koos hij voor Engeland, waar hij bij Brighton onder contract stond en aan Rochdale verhuurd was.