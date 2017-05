RKC speelt play-offs na zenuwslopende avond

Trainer Peter van den Berg liet op een positie na hetzelfde team aantreden dat een week eerder met 3-0 van Fortuna Sittard won. Evander Sno, die toen wegens ziekte ontbrak, kreeg zijn basisplaats terug. Dat ging ten koste van Roel van de Sande. Serginho Greene moest na zijn disciplinaire schorsing genoegen nemen met een plaats op de bank.

De vraag was of MVV voluit zou gaan. Een zege zou kwalificatie voor de tweede ronde van de play-offs opleveren, met Cambuur Leeuwarden als tegenstander. Die ploeg in vorm wilde eigenlijk iedereen liever vermijden. Toch bracht MVV zijn sterkst mogelijke opstelling binnen de lijnen.

Strafschop

RKC had voor de pauze even een riant uitzicht op de play-offs. Fred Benson schoot de ploeg uit de eerste gevaarlijke aanval op voorsprong. Concurrent Eindhoven kwam tegen Helmond Sport achter. Maar in tien minuten keerden de kansen. Eerst kreeg MVV een strafschop na een fout van Mo Mezghrani op Ricardo Ippel. Patrick N'Koyi benutte de strafschop. Eindhoven boog de achterstand tegen Helmond Sport om in een voorsprong. Na 38 minuten was RKC zijn plek in de play-offs kwijt.

Toch was er op slag van rust weer perspectief. Nick Kuipers deelde een kopstoot uit aan Johan Voskamp en kreeg direct rood. RKC had nog de hele tweede helft om de broodnodige overwinning binnen te slepen. De Waalwijkers drukten ook. Rienstra zag een schot geblokt. Langedijk kon niet met de rebound. Benson kopte over. Het uitblijven van een doelpunt was voor Van den Berg het sein om Greene voor Mezghrani binnen de lijnen te brengen.

Klok

RKC ging gedoseerd risico nemen. Goed was het allemaal niet, nerveus wel. Toch kreeg het MVV aardig in de tang. Met nog twintig minuten op de klok bracht RKC met Irvingly van Eijma nog een extra aanvaller. Het spel speelde zich voortdurend af op de helft van MVV. Echt grote kansen bleven lang uit. Met Van de Sande voor Sno kreeg ook het middenveld een andere bezetting.