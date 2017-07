RKC verliest oefenduel met NAC: 1-2, maar stagiair Rudonja geeft visitekaartje af

SINT WILLEBRORD - RKC-trainer Peter van den Berg keek zaterdagavond tevreden terug op de met 2-1-verloren oefenwedstrijd tegen NAC. ,,Voor ons was het goede en absoluut nuttige wedstrijd. We hebben laten zien dat we op de goede weg zijn", liet de oefenmeester na afloop van het in Sint Willebrord gespeelde duel weten.