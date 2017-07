RKC verliest strijd om Mandemakers Cup van PSV

De formatie van Peter van den Berg had in de beginfase helemaal niets in te brengen tegen de onttroonde landskampioen, maar het lukte PSV in het eerste kwartier niet om de kansenregen om te zetten in een doelpunt. Luuk de Jong faalde zelfs vanaf elf meter, nadat de spits werd neergehaald door Etiënne Vaessen. De doelman verwerkte de inzet van de spits tot een corner. Daarna ging de Eindhovense storm wat liggen, al trof Jorrit Hendrix nog de paal met een schot van afstand. RKC, dat in een 5-3-2 opstelling aantrad, hield het doel in het vervolg van de eerste helft schoon. Aan aanvallen kwamen de Waalwijkers niet toe. Een kopbal van Johan Voskamp, al in de eerste minuut, was het enige wapenfeit.