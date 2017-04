RKC Waalwijk grijpt zijn laatste kans

Winst in de laatste speelronde is voldoende om de play-offs te bereiken. Dat moet vrijdag dan gebeuren in Maastricht bij MVV. Dat vecht nog om de eerste ronde van de play-offs te ontlopen.

Er stond bij RKC deze keer een echt team op het veld. Dat drukte Fortuna Sittard, dat nergens meer voor speelde, op eigen helft terug. Roel van de Sande, die verrassend een basisplaats kreeg, fungeerde als een belangrijk aanspeelpunt. Maar hij liet voor de pauze de kans liggen om de Waalwijkers op voorsprong te schieten. Een knappe actie waarbij hij zelfs de keeper passeerde mondde uit in een schot op de buitenkant van de paal.

Lobje

RKC mocht dan beter voetballen dan de laatste weken, in de buurt van de goal van Fortuna Sittard reageerde de besluiteloosheid. Liever legden de spelers de bal nog een keer breed of terug dan doelman Christopher Braun onder vuur te nemen. Behalve de kans voor Van de Sande was er nog een lobje van Pieter Langedijk op het dak van het doel. Daan Rienstra zag een inzet door Ferry de Regt uit de doelmond gekopt.

Fortuna stelde er aanvallend niet zoveel tegenover. Toch kwam ook RKC voor de rust een keer goed weg toen doelman Tamati Williams over een lage voorzet heen dook. Er stond niemand van de Limburgers in zijn rug om dat foutje af te straffen.

RKC bleef de aanval zoeken. Dat leverde meteen al een kans op voor Fred Benson, die op het lichaam van doelman Santos schoot. Die verkeek zich dik tien minuten na de rust op een voorzet van Mo Mezghrani. De doelman zette daarna de jacht in op Johan Voskamp en liet zich naar de rand van het strafschopgebied lokken. Voskamp draaide om en schoot de bal hoog in het net.

Acht minuten later leek het beslist. Pieter Langedijk mocht in buitenspelpositie doorlopen en schoof de bal via de binnenkant van de paal in de verre hoek. Rienstra (kopbal) en Langedijk (op keeper) lieten daarna kansen liggen om RKC naar een nog grotere voorsprong te schieten.