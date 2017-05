RKC Waalwijk tegen Emmen in nacompetitie ongeslagen

MVV is loodzware klus voor RKC Waalwijk

1 mei WAALWIJK - RKC Waalwijk wacht vrijdagavond een loodzware klus in Maastricht, waar het moet winnen om zich te verzekeren van een plek in de eerste ronde van de play-offs. Voor de negentiende keer staat MVV - RKC voor de competitie of nacompetitie op de agenda. De Waalwijkers slaagden er maar drie keer in om in Maastricht te winnen.