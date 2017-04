SC Cambuur rekent genadeloos af met RKC Waalwijk

Aanvankelijk leek het er inderdaad niet op dat RKC zich zomaar gewonnen zou geven. De Waalwijkers, met Etienne Vaessen in de goal in plaats van de grieperige Tamati Williams, hielden in de eerste 20 minuten zonder al te grote problemen stand. Maar vervolgens ging het in 4 minuten tijd afschuwelijk mis: Cambuur scoorde liefst 3 keer via Sander van de Streek en Tarik Tissoudali (2 goals). Met name de 2de treffer van Tissoudali was van grote schoonheid, maar in verdedigend opzicht zag RKC er bepaald niet goed uit. Daarna hing RKC uitgeteld in de touwen en freewheelde Cambuur nog voor rust naar 5-0 via doelpunten van Stefano Lilipaly en Erik Bakker.