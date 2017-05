1.000 vierkante meter zonnepanelen op dak nieuwe garage Willemspoort

Alex Chang nieuwe coach The Dukes

14:00 DEN BOSCH - The Dukes heeft in de persoon van Alex Chang een nieuwe coach gevonden. De Australiër is een oude bekende van de club. Hij was al eens vier jaar trainer van de rugbyers uit Den Bosch. Onder zijn leiding werd The Dukes in 2008 landskampioen. Oud-speler Richard van den Broek wordt zijn assistent.