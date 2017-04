13 bromfietsen rijden te hard bij controle in Den Bosch; één reed wel 72 km/h

StadsBIEB Den Bosch bijna twee weken op de Chinese toer

0:53 DEN BOSCH - Bijna twee weken heeft de StadsBIEB een veelbelovend programma, met China en de Chinese cultuur als uitgangspunt, in de aanbieding. Woensdagsavond vertelde Bettine Vriesekoop, oud-toptafeltennisster en voormalig NRC-correspondent in China, over de positie en de rol van de vrouw in de Chinese samenleving. Het verleden én het heden kwamen daarbij aan bod. Circa veertig belangstellenden waren er getuige van.