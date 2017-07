16-jarige verdachte in zaak-Savannah 60 dagen langer in voorarrest

Dat heeft de Bosschenaar donderdag te horen gekregen in de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland. Volgens de raadkamer is er op dit moment voldoende verdenking om de verdachte langer vast te houden.

Savannah werd begin juni levenloos gevonden in de sloot naast sportterrein De Vinken in Bunschoten. De Bunschotense was op dat moment drie dagen vermist. Hoe Savannah om het leven is gekomen, is nog niet bekend. Een dag na het vinden van Savannah werd een 16-jarige jongen uit Den Bosch opgepakt. In zijn huis zou een rugzak met Savannahs spullen zijn gevonden, met daarin haar bankpas, een halfverbrande identiteitskaart, een bankpasje en een sleutelbos met drie sleutels.