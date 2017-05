23 sollicitanten willen burgemeester van Den Bosch worden

Onder de sollicitanten bevinden zich acht vrouwen en vijftien mannen. Het overgrote deel, maar liefst 21, is op het moment (oud)burgemeester of (oud)wethouder of heeft een andere politieke of overheidsfunctie. De overigen hebben een vrij beroep of zijn afkomstig uit de particuliere sector. Bekend met de overheid zijn deze twee overigens wel , want ze combineren hun dagelijks werk met één of meer politiek-bestuurlijk nevenfuncties.