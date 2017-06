50.000 champagneglazen rond 20.00 uur gevuld; verbreekt Luuk uit Vinkel het wereldrecord?

De glazenstapelaars zijn zondag begonnen met het bouwen van hun toren. Dat doen ze in Madrid, in opdracht van champagneproducent Moët & Chardon. Maandag was het nog even spannend of de toren wel af zou komen. De vloer in cultureel centrum La Casa Encendida is niet berekend op een groot gewicht, maar er was wel een zware hoogwerker nodig om de glazen goed op elkaar te zetten.