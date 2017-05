A59 richting Oss weer open na ongeluk ter hoogte van Rosmalen

Leerlingen organiseren gratis be­vrij­dings­con­cert in Rosmalen

6:24 ROSMALEN - Op 4 mei wordt er in de Lambertuskerk in Rosmalen traditiegetrouw een herdenkingsdienst gehouden in samenwerking met leerlingen van het Rodenborch-College en het Vennehof. Dit jaar is een sobere herdenking niet genoeg en wordt op 5 mei de vrijheid gevierd met een concert in PERRON-3.