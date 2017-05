Aandacht voor gewonde vrouw in Den Bosch bij Opsporing Verzocht; politie start groot onderzoek

Lid motorbende uit Den Bosch opgepakt voor zware mishandeling en woningoverval

16:35 DEN BOSCH/ VALKENSWAARD - Een 41-jarige man uit Den Bosch is maandagochtend opgepakt voor een zware mishandeling in december in de Karrenstraat in Den Bosch. Ook wordt hij verdacht van de in 2001 gepleegde woningoverval op rijwielhandelaar Louis Verwimp (82) en zijn vrouw uit Valkenswaard.