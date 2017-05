Aandacht voor gewonde vrouw in Den Bosch bij Opsporing Verzocht

Stroomstoring bij Avans Den Bosch veroorzaakt door keu­ken­ap­pa­ra­tuur

15:25 DEN BOSCH - Het duurde maar tien minuten, maar alle computers, lampen, liften en andere elektrische apparaten in het Avansgebouw aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch vielen maandagochtend uit. De stroomstoring ontstond doordat er in de keuken teveel apparaten tegelijk werden gebruikt.