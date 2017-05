Aanhangwagen met zand is bijna 3.000 kilo te zwaar, bestuurder krijgt drie boetes

Meer dan 100.000 kilometer afgelegd door seniorenbussen in Den Bosch in 2016

15:02 DEN BOSCH - De Stichting Seniorenbus Den Bosch mag rekenen op groeiende belangstelling. Vorig jaar hebben de busjes van de stichting voor het eerst meer 100.000 kilometer afgelegd in één jaar. In 2016 reden de vier gele busjes 16.000 ritten, waarmee in totaal 128.000 kilometer werd afgelegd.