Aanloop naar Roze Zaterdag: 'Het is nooit te laat om uit de kast te komen'

DEN BOSCH - Roze Zaterdag, een landelijk evenement dat op 24 juni in Den Bosch én Oss gepland staat, nadert. Om alvast in de stemming te komen, vinden er verschillende activiteiten plaats. Zo zijn er drie 'roze' (docu)films en ook nog een filmgala (op 17 juni) geprogrammeerd in de Verkadefabriek. Woensdagavond verscheen de korte docufilm Over the Rainbow - de tweede in de reeks - op het witte doek.

De uit Leiden afkomstige Leny Wiggers, de oudtante van regisseur Tara Fallaux, is de centrale persoon in de onderhavige docufilm.

Het verhaal handelt over het feit dat ze pas als 68-jarige 'uit de kast kwam'. Dat gebeurde tijdens een reis in Nieuw-Zeeland, waar ze de ware liefde leerde kennen: een vrouw uit Hawaii. Later besloot ze zich vol overgave in het lesbische leven te storten. ,,Op die leeftijd 'kleur' bekennen komt zelden voor. Binnen m'n directe omgeving heb ik er nog maar één keer eerder van gehoord. Dat was in de jaren tachtig, in de periode dat ik open praatgroepen begeleidde", wist Jan van Velthoven, voorzitter van COC NoordoostBrabant, een van de aanwezigen.

,,Het feit dat ik lesbisch ben, heb ik nooit eerder herkend. Alhoewel er achteraf gezien verschillende aanwijzingen waren dat ik zo in elkaar zit. Gevoelsmatig was er soms méér aan de hand dan alleen vriendschap. De liefde is voor mij bijna een leven lang een raadsel geweest", aldus Wiggers die inmiddels bijna 85-jaar is.

Quote Zelf ben ik ook redelijk laat uit de kast gekomen; ik was 38 Joke van der Beek (79)

Huisje-boompje-beestje

In het verleden heeft ze wel eens een relatie met een man gehad, maar het vooruitzicht op -huisje-boompje-beestje- schrikte haar enorm af.