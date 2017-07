AD-Haringtest: 7,5 voor De Graaf Fish uit Den Bosch, Tilburgse zaken komen er slechter vanaf

UPDATEDEN BOSCH/TILBURG - De uitslag van de jaarlijkse AD-Haringtest is bekend. Vrijdag liet de krant al weten dat een Rotterdamse zaak met de overwinning aan de haal was gegaan met een perfecte score van 10 . Zaterdagochtend komt de complete lijst naar buiten, met onder andere De Graaf Fish, Vishandel Anita en Vishandel Nico Smit.

De Graaf Fish

De Graaf Fish uit Den Bosch kan met een goed gevoel de krant openslaan. De jury was zeer te spreken over de Hollandse Nieuwe van deze zaak en geeft hen dus een 7,5. '‘Zijn zij het?’ gilt de verkoopster naar haar baas als zij meent het AD-team te herkennen. De haring is prima, maar de hygiëne is wel een puntje dat meer aandacht moet krijgen.'

Het enige minpunt van de vis zelf is volgens de jury dat vuil van de snijplank aan zit. 'Neutraal van geur, een beetje vuil van de snijplank. Verder fris en zilver. De lichtgezouten haring heeft voor de rest geen minpunten. Lekker mals.'

Vishandel Anita

Vishandel Anita uit Tilburg zal minder blij zijn met de gegeven score. Haring van die zaak scoort een 5,5. 'Ook na vele jaren veldwerk blijf je je verbazen over de dagelijkse praktijk. Een visdetaillist die zo werkt, speelt met vuur. Is het desinteresse? Pure ondeskundigheid?'

Ook over de smaak en presentatie is de jury niet te spreken. 'Een hoge temperatuur en een vette haring is geen gelukkig huwelijk. Bruin verkleurd. Nu nog redelijk van smaak, had een paar uur later anders kunnen zijn.'

De vishandel reageerde al op de uitslag. 'Niet vers van het mes? We waren de haring aan het schoonmaken toen de heren in de winkel stonden. Pure ondeskundigheid! Beoordelen bij een buitentemperatuur van 32ºC in een auto zonder koeling buiten op straat. Pure ondeskundigheid! Wij kijken naar wat onze klanten willen en die willen wel een vette haring.’

Tekst loopt door onder de poll.

Enquete poll Ik bepaal zelf wel waar ik de haring lekker vind, daar heb ik geen AD test voor nodig Eens

Oneens Ik bepaal zelf wel waar ik de haring lekker vind, daar heb ik geen AD test voor nodig Eens (86%)

Oneens (14%)

Vishandel Nico Smit

Ook de concurrenten van Anita scoren niet goed in de test van dit jaar. Vishandel Nico Smit moet het doen met een 3, 5. 'Stel, iemand probeert voor het eerst een haring en krijgt deze viezigheid voorgeschoteld. Zo iemand ben je de rest van zijn leven kwijt als haringeter. Weer een gemiste kans.'

Het advies van de jury aan de klanten van deze vishandel liegt er niet om. 'Veel te veel graten en vuil van de snijplank. Buitenzijde zilver en mooie speklaag. Bruin verkleurd. Bitter, metaal en rans. Uitspugen die hap.'

Smit is het compleet oneens met het juryrapport voor zijn vis. ‘Ik kan mij totaal niet vinden in deze 3,5. Wij ontvingen al veel complimenten voor onze haring. De test is een momentopname, maar geeft geen goed beeld van de werkelijkheid. Heeft u geen fout gemaakt en de resultaten verwisseld?’

Brabantse toppers

Volledig scherm Het Visgilde in Bergen op Zoom werd tweede in de AD-Haringtest. © Chris van Klinken / Pix4Profs Andere Brabantse vishandelaren haalden wisselende scores, waarbij opvalt dat West-Brabant weer hoge ogen gooit. De best scorende zaak in Brabant is die van Visgilde De Zeeland in Bergen op Zoom. De haring uit deze winkel strandt op een tweede plaats in de test met een 9,9. Vorig jaar eindigde zij op plaats zes.

In in andere plaatsen in West-Brabant kunnen ze een goede vis op de toonbank leggen. ’t Vispleintje uit Baarle-Nassau scoorde een 8,5 en Visspeciaalzaak Havenzicht uit Breda scoorde zelfs een 9-.

Oosten scoort slechter

Tegenover de toppers in het westen, staan de twijfelachtige scores in het oosten. Corrie’s Visstekje in Nuenen scoort nog een voldoende met een 7,5. De rest van de scores in het oosten zijn niet om over naar huis te schrijven.

Vis Enzo uit Eindhoven scoort een 4,5. Visgilde François de Bie uit dezelfde plaats zelfs een 2. Vishandel Jan Zwarthoed uit Nederweert pakt net naast een voldoende door een 5,5 te scoren.

Bekijk hieronder de kaart met de volledige uitslag van de AD-Haringtest, of klik hier voor de complete lijst.