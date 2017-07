Addy steekt JBZ-personeel in het nieuw: 'Dit draag ik met trots'

De secretaresse op de röntgenafdeling was één van de medewerkers die het nieuwe blouseje, T-shirt en vestje aan de overige personeelsleden toonde. ,,We stralen nu weer iets uit. Dat is belangrijk. Wij zijn het visitekaartje van het ziekenhuis. Dit geeft een nieuwe boost."

Onvrede

Onder het personeel was steeds meer onvrede over de oude werkkleding. Daarop besloot het ziekenhuis het over een andere boeg te gooien. Waarom vragen we Addy van den Krommenacker niet, werd er voor de grap gezegd. Tot ieders verbazing was hij meteen enthousiast om de kleding voor 250 personeelsleden te ontwerpen.

,,Ik heb me laten inspireren door het schilderij De Tuin der Lusten van Jeroen Bosch", zei de modeontwerper. ,,Het groene staat voor welzijn en natuur. De witte tinten refereren aan geboorte, het nieuwe leven."