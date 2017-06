Advocaat Bossche verdachte in zaak Savannah: 'Waarschijnlijk wordt hij volgende week gehoord'

Opgesloten

De Bosschenaar liet op 7 juni verstek gaan bij de kinderrechter omdat hij sinds sinds 4 juni is opgesloten. Hij werd in zijn woning aangehouden nadat Savannah dood werd gevonden. De precieze toedracht is nog niet duidelijk. Vanwege opgelegde beperkingen mag de advocaat niets zeggen over deze zaak, maar wel over de zaak bij de kinderrechter.