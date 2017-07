'Afschrift controleren? Doen we niet'

Uiterst geconcentreerd knipt ze het stuk stof op in repen, waarvan ze lintjes maakt die tijdens zomerkampen worden gebruikt. ,,Thuis heb ik geen naaimachine en geld om er een aan te schaffen, heb ik niet”, zegt de Bossche.

Daarom is ze deze woensdagochtend bij Atelier 4 hoog, een maatschappelijk initiatief waar mensen met een smalle beurs gratis gebruik kunnen maken van een naaimachine en oude kleren kunnen herstellen. Petra: ,,Ik had die lap stof al tien jaar in mijn kast liggen. Nu kan ik er eindelijk iets mee doen.”

Tweeënhalf jaar geleden ontstond het idee bij Gonny Sierig. Nadat ze haar baan was kwijtgeraakt, wilde ze vrijwilligerswerk gaan doen. Samen met Nanette Eikemans schreef ze een plan en legde dat bij de gemeente neer. Die zag er wel iets in en hielp de vrouwen met het aanschaffen van naaimachines.

Netwerk tegen Armoede

Atelier 4 hoog is aangesloten bij Netwerk tegen Armoede, een platform waarbij ruim 65 organisaties zijn betrokken om de 3.600 Bossche kinderen die in armoede leven te helpen. Omdat een kind in armoede vaak leeft in een gezin in armoede richt het netwerk zich niet alléén op kinderen.

Op de vierde verdieping van de Muzerije in de Hinthamerstraat ontvangen Sierig en Eikemans één keer per week zo’n vijf tot vijftien mensen. Van vluchtelingen tot alleenstaande moeders en van werkloze mannen tot jonge twintigers.

Iedereen is welkom. Sierig: ,,Wij controleren geen bankafschriften. Mensen die zich aangesproken voelen, komen hier langs.”

Ritme

Voor Petra is het de tweede keer dat ze bij Atelier 4 hoog is. Ze kwam onlangs op straat te staan, nadat ze twee jaar als financieel administratief medewerkster had gewerkt. Nu plant ze zo veel mogelijk gratis activiteiten om ritme in haar leven te houden.

In de zomer gaat ze als vrijwilliger mee op een kamp voor vluchtelingen. Petra: ,,Ik haal daar veel voldoening uit.”

Een vakantie zit er voor haar niet in. Als alleenstaande vrouw heeft ze het niet breed, nooit gehad. Maar nu haar inkomen is weggevallen moet ze extra zuinig zijn. Ze zit dit jaar naar eigen zeggen ‘echt krap’. Ze moet nu nog beter nadenken wat ze uitgeeft.

Tien jaar geleden zou ze een nieuw lapje stof hebben gekocht, nu kijkt ze eerst wat ze thuis nog heeft liggen. ,,Bij een val ben ik vorig jaar mijn tand verloren. Het geld dat ik over had, zit nu in mijn mond.”

Initiatiefnemers Sierig en Eikemans vragen nooit naar de achtergrond van iemand. Alleen de voornaam willen ze weten. Als de mensen de behoefte hebben om hun hart te luchten, gebeurt dat toch wel, weten de vrouwen uit ervaring.

Sierig: ,,Als de mensen hier een paar keer zijn geweest, voelt het op een gegeven moment vertrouwd voor ze en raak je vanzelf met elkaar in gesprek.”

Daar zitten ook schrijnende verhalen tussen, erkent Sierig. Vluchtelingen die net in Nederland zijn aangekomen en niets hebben: geen familieleden, geen vaste verblijfplaats en geen paspoort. ,,Wij sponsoren geen geld. Dat weten de mensen. Soms is het moeilijk en kun je alleen maar hopen dat het goed komt”, aldus Sierig, gezeten aan een tafel in het atelier.

Geen toeval

De keuze om met het atelier midden in de stad te gaan zitten, is geen toeval. De vrouwen wilden niet gebonden zijn aan een wijkcentrum. Ze beseffen dat het voor mensen een drempel is om bij hun naar binnen te stappen.

Een atelier in een wijkcentrum zou het voor mensen buiten die wijk nog moeilijker maken om toe te geven dat zij het niet breed hebben. ,,Nu zitten we centraal in de stad en toch een beetje verstopt op de vierde verdieping”, zegt Sierig.

Voor Petra was die drempel er niet. Zich schamen dat ze het wat minder breed heeft, doet ze niet. Eerder maakt ze zich zorgen over een nieuwe baan. Doordat ze geen auto kan betalen, is het geografisch gebied waarin ze kan solliciteren beperkt. ,,Ik moet werk in Den Bosch zien te vinden, ben gebonden aan mijn fiets. Dat houdt mij klein.”

Bij het atelier willen Sierig en Eikemans de mensen vooruit helpen. Wie denkt dat hij een zak met kapotte kleding bij de vrouwen kan achterlaten om te laten maken, heeft het mis.

Op de tafel in het midden van het atelier liggen meerdere naaiboeken voor beginners. ,,Sommigen vragen of wij ergens een rits in kunnen zetten. Dat kunnen we wel, maar doen we niet”, zegt Sierig. ,,We leren het de mensen liever, dan kunnen ze het de volgende keer zelf doen.”

Man

Als voorbeeld noemt ze een man die niet kon naaien toen hij voor de eerste keer bij Atelier 4 hoog kwam. Beetje bij beetje kreeg hij de machine onder de knie.

Na verloop van tijd heeft hij zelf een naaimachine aangeschaft. Tegenwoordig repareert hij oude kleding voor mensen bij hem uit de buurt. Aan het einde van de twee uur durende bijeenkomst heeft Petra tien exact even grote repen stof verzameld. Volgende week duikt ze achter de naaimachine om er lintjes van te maken. Daar verheugt ze zich nu al op. ,,De klap van mijn ontslag is hard aangekomen. Maar nu wil ik me weer op een andere positieve manier gaan bezighouden.”