'Álle horecaondernemers moeten schouders zetten onder De Uilenburg'

'Dit loopt helemaal uit de hand', Brabanders in Zuid-Korea bezorgd om conflict VS

14:22 TILBURG/VUGHT – Wanneer en hoe eindigt het conflict tussen Noord-Korea en Amerika? Mensen van over de hele wereld wachten in spanning af of de ruzie tussen leiders Donald Trump en Kim Jong-un gaat uitlopen op oorlog. Ook vele Brabanders die in buurland Zuid-Korea wonen houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. ,,We weten allemaal hoe Trump is. Ik denk dat dit helemaal uit de hand gaat lopen”, zegt een van hen tegen het Brabants Dagblad.