Ambassadeur De Staat kijkt uit naar Bevrijdingsfeest Den Bosch: ‘Het wordt knallen’

Wat betekenen 4 en 5 mei en het ambassadeurschap voor jou en je band?

,,We hebben twijfels gehad en een flinke discussie gevoerd of we het wel moesten doen toen we de uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei kregen. Als je Ambassadeur van de Vrijheid bent, betekent dat voor ons dat we daar ook een inhoudelijke boodschap bij moeten hebben. Wij hebben in de band met gitarist Vedran Mirčetić iemand die letterlijk voor de bommen is gevlucht. Hij kwam op twaalfjarige leeftijd in het begin van de jaren negentig naar Nederland uit het toen door oorlog verscheurde Kroatië.''

Hoe geef jij uiting aan het begrip vrijheid?

,,We hebben met Nationaal Comité 4 en 5 mei een korte documentaire gemaakt die op de site van het comité te zien is. Daarin staat Vedran centraal, die samen met de rest van de band terugkeert naar zijn geboorteland Kroatië. Hij vertelt in de film over zijn ervaringen van het plotselinge leven in Nederland. Tegenwoordig staan vluchtelingen volgens mij er minder goed voor. Vedran vertelt in de documentaire dat hij aankomt in het dorpje Aalten in de Achterhoek en twee dagen later al naar school gaat. Hij voelde zich welkom. Vedran heeft in de film de boodschap dat 'mensen constant in gesprek moeten blijven met anderen, naar elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen'. Ik kan het daar alleen maar mee eens zijn.''

Wat kunnen de fans verwachten?

,,We spelen steeds 30 tot 45 minuten, dus de tijd is beperkt. Reken er maar op dat het energieke shows worden waarin we ondanks de beperkte tijd alles uit de kast zullen halen en flink gaan knallen. Op het podium zullen mensen weinig van de vrijheidsboodschap meekrijgen want ik ben niet het type dat op het podium een moraliserende speech gaat staan houden. We hebben op zo'n moment alle energie nodig om in het optreden te stoppen. Ik hoop wel dat het publiek stiekem even stilstaat bij hun eigen vrijheid en beseft dat we in een van de meest vrije landen ter wereld wonen en dat we het hier goed hebben.''

