Anne (25) had kaartjes voor geflopt 100%NL feest in Den Bosch: 'Ik snap hier helemaal niets van'

DEN BOSCH – Het stadionconcert van 100% NL Speelt Live in Den Bosch gaat niet door en dat doet pijn bij de 25-jarige Anne van den Wildenberg. De muziekliefhebster uit Den Bosch had als een van de weinigen kaarten voor het Nederlandse meezingfestijn en baalt als een stekker. ,,Ik begrijp hier helemaal niets van. Ik dacht dat Den Bosch wel in was voor een leuk avondje Nederlandstalige muziek.”

Het idee was nog zo mooi: twintig Nederlandse artiesten die samen op tournee gingen langs vier voetbalstadions over heel Nederland, waaronder waaronder in stadion De Vliert van FC Den Bosch. Onder meer Nielson, Gerard Joling, Ruth Jacott, Ali B, Glennis Grace, Jeroen van der Boom en VanVelzen zouden samen optreden.

'Ik wilde mijn kinderen verrassen'

De 25-jarige Anne is fanatiek luisteraar van 100% NL en aarzelde geen moment toen de kaartverkoop voor het grote concert werd aangekondigd. ,,Ik was vroeger echt van de hardrock en de metal, maar mijn smaak begint zich steeds meer te verplaatsen naar artiesten als Doe Maar en Nielson", zegt de Bossche tegen het Brabants Dagblad. ,,Ik had dus ontzettend veel zin in dit stadionconcert, maar het mocht helaas niet zo zijn.”

Er bleek in Den Bosch en in andere regio’s onvoldoende animo voor het Nederlandse meezingfestijn. Daardoor is het niet mogelijk zijn om ‘’de entourage neer te zetten en de kwaliteit te bieden wat van dit concept wordt verwacht’’, zo staat in de verklaring. Een veelgehoord kritiekpunt was de toegangsprijs van 45 euro. ,,Als ze de kaarten voor twintig euro verkochten, zou het hele veld vol staan”, zegt de 47-jarige Karin, die samen met haar twee tienerkinderen zou gaan. ,,Ik wilde hen verrassen, maar dat gaat nu dus niet meer.”

'Te weinig voor gedaan'

De kaartverkoop voor de vier stadionconcerten viel de eerste weken al ontzettend tegen en kwam maar niet op gang. Acties bij Albert Heijn, waarbij je gratis kaarten kon scoren, haalden helemaal niets uit. ,,Er is gewoon te weinig voor gedaan, ik hoorde alleen maar promotie via de radiozender. Niemand in mijn omgeving wist van dit concert af. Dat zegt wel genoeg, geloof ik.”