Annie Schmidtprijs voor Schippers en Verbaant

AMSTERDAM - Kiki Schippers - afkomstig van de Koningstheateracademie in Den Bosch - e n Rolf Verbaant hebben zondag de Annie M.G. Schmidtprijs gewonnen, de onderscheiding voor het beste theaterlied van het afgelopen seizoen. Het duo kreeg de prijs voor het lied 'Er spoelen mensen aan'.

De twee ontvingen uit handen van Frits Spits een bronzen buste van Annie M.G.Schmidt en een geldbedrag van 3500 euro. De 25e editie van de uitreiking was in Theater Bellevue als onderdeel van de feestelijke editie van het Amsterdamse Kleinkunst Festival, dat dit jaar dertig jaar bestaat.

Het lied is ,,beeldend geschreven met zinnen die als kreten in de lucht staan en in herinnering blijven. Het is een lied dat ons deelgenoot maakt van een afschuwelijke gebeurtenis'', aldus de jury.

Andere genomineerde liederen waren Solidariteit (Jan Rot), Moeder (Alex Roeka), Wonderlijk (Simone Kleinsma), Als tijd niet bestaat (Flip Noorman) en SM-lied (Maarten Ebbers).

De Annie M.G. Schmidtprijs is een initiatief van Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival.