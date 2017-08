Auto rijdt op file door wegwerkzaamheden: zeker één gewonde

DEN BOSCH - Op de A59 ter hoogte van Engelen en Den Bosch is maandagavond rond 23.00 uur een ongeluk gebeurd. Daarbij viel zeker één gewonde. De weg was korte tijd afgesloten in de richting van Waalwijk. Later kon verkeer het ongeluk via de vluchtstrook passeren.