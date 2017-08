Auto's uitgebrand in Den Bosch, Vlijmen en Oss, brandstichting onderzocht

De brandweer in Den Bosch kwam rond 03.40 uur in actie voor een brand in een bedrijfswagen van een cateringbedrijf. Die was al niet meer te redden. Het duurde enige tijd voor de brand onder controle was; de benzinetank was gescheurd en brandende vloeistof lekte op het wegdek. Naast het busje stonden andere geparkeerde auto's. Die werden gespaard.