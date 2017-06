Auto slaat over de kop bij knooppunt Hintham

CDA maakt zich zorgen over aanvoer bluswater in Nuland

16 juni NULAND/ DEN BOSCH - De Bossche afdeling van het CDA maakt zich ernstig zorgen over de - volgens het CDA - gebrekkige aanvoer van bluswater in de dorpskern van Nuland. Doordat er volgens het CDA bij de brand aan het Sint Bernhardplein donderdagnacht in de dorpskern onvoldoende bluswater beschikbaar was, moest daarvoor worden uitgeweken naar de polder.