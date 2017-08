Auto uitgebrand in Den Bosch, mogelijk brandstichting

Talentvolle broers spelen met zijn drieën bij FC Den Bosch

21 augustus DEN BOSCH - Eén zoon in de jeugdopleiding bij een profclub is al bijzonder, maar Patrick en Ilona Molle hebben er sinds deze zomer liefst drie. Grote vraag is natuurlijk van wie de broers het talent hebben. ,,Misschien van opa, die kon ook goed voetballen", zegt vader Patrick Molle. Hij weet één ding wel heel zeker. ,,Ze hebben het in ieder geval niet van mij. Ik kan alleen een beetje pingelen in de zaal en heb helemaal geen inzicht. Mijn zaalvoetbalteam heet De Prutsers. Dat zegt genoeg."