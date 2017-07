Automobilist in Den Bosch voor vierde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

Vinkel swingt het weekend door met Vinkelse Braderie

22:02 VINKEL - het is maar een klein dorp, Vinkel. Maar het is er een met veel muzikale talenten, dat bleek afgelopen weekend maar weer op de Vinkelse Braderie. Het weer was niet geweldig maar dat kon niemand deren, de tent stond er strak bij en was tot de nok gevuld met gezelligheid.