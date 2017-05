Avonddriedaagse Rosmalen: 'Zijn we nog steeds in Nederland?'

ROSMALEN - De bospaden op en de lanen in. Over de stoep en soms door het gras. De Wandel3daagse in Rosmalen had dit jaar een ongekend aantal deelnemers: 3250 wandelaar(tje)s startten, maar liefst ruim 700 meer dan vorig jaar.



De SJV Wandel3daagse is een jaarlijks terugkerend evenement voor kinderen en hun ouders of grootouders. Veel kinderen schrijven zich in via hun basisschool. Dan kunnen ze met klasgenootjes lopen - of rennen - en is het hoogtepunt ook wie welk snoep in de rugzak heeft. Zakken met winegums, spekjes en biscuitjes worden doorgegeven, of in de handen van moeders geduwd die het eigenlijk ook wel lekker vinden.

Voor kinderen die voor het eerst meedoen, is het een wonderlijke tocht. Op het moment dat de vertrouwde straten uit het oog verloren zijn, gaat er ineens een wereld voor hen open. ,,Zijn we nog steeds in Nederland, mama?", vraagt de zevenjarige Anna die voor het eerst in de Groote Wielen loopt bijvoorbeeld.

En dan is het eindelijk de derde dag en mogen ze hun beloning ophalen: een echte medaille. Nog even feestvieren op De Driesprong en dan snel naar bed. En de ouders? Die gaan vaak mee.