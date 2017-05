Ballenjongen Jens van FC Den Bosch ‘geschrokken maar maakt het goed’

22 duizend bezoekers voor be­vrij­dings­fes­ti­val Brabant

9:20 DEN BOSCH - Het Bevrijdingsfestival Brabant in Den Bosch heeft 22 duizend bezoekers getrokken. Dat zijn er ongeveer drieduizend minder dan vorig jaar. De organisatie wijt het lagere bezoekersaantal vooral aan het weer. ,,Het was een stuk kouder dan vorig jaar", aldus Niki van Rooij namens de organisatie. ,,Maar de mensen met jassen en truien bleven gelukkig wel lang op het festivalterrein. We zijn tevreden."