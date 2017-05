Bas werd weggegeven als baby: 'Ik verwijt mijn ouders niks'

In de loop der jaren begreep Bas steeds beter wat er was gebeurd. ,,Mijn ouders waren zestien en zeventien toen ze mij kregen. Ze konden me niet opvoeden. Ik snap waarom ze me lieten adopteren; ze wilden het beste voor mij en wisten dat zij dat niet waren. Ik heb hen nooit iets verweten. Nooit."

Nieuwsgierig Terwijl Bas ouder werd, groeide het verlangen zijn biologische ouders te ontmoeten. In zijn kinderjaren waren er foto's en brieven over en weer gegaan. ,,Maar ik werd nieuwsgierig naar alles wat daarin niet te vatten is. Ik wilde hun stemmen horen, zien hoe ze liepen, kijken naar hun gebaren tijdens een gesprek. Ik wilde met eigen ogen aanschouwen bij wie ik nu echt begonnen was."

Het was relaxed, die eerste ontmoeting tussen ouders en zoon. ,,We spraken over koetjes en kalfjes. 'Hoe is het?' 'Goed!' Natuurlijk had ik vragen, zij ook. Maar die hebben we toen niet gesteld." Zo jong als hij was, achttien pas, besefte hij terdege hoe moeilijk deze ontmoeting voor zijn biologische ouders moest zijn. ,,Voor hen is de situatie het lastigste. Mijn leven is goed en gewoon. Het heeft hooguit iets extra's. Maar zij moeten leven met dat onmenselijke besluit, met het feit dat ze hun eigen kind weggaven. Ik heb respect voor wie ze zijn geworden. Zij hebben indertijd het beste gedaan wat ze voor mij konden doen."