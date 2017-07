BD-columnist loopt wekenlang mee met politie: 'Ik snap waarom etnisch profileren soms gebeurt'

DEN BOSCH - Niet een beducht crimereporter, maar stadschroniqueur en woordkunstenaar Eric Alink kreeg bij de politie in Den Bosch carte blanche. Hij mocht op alle afdelingen naar hartenlust meekijken - en dat wekenlang. Een unicum. Zijn verhalen verschijnen vanaf zaterdag in het Brabants Dagblad.

Hij moet dingen hebben gehoord waar menig misdaadreporter van zou watertanden. Het kwam voor dat Eric Alink 's avonds in bed stapte en precies wist in welke woning de politie de volgende ochtend een drugsinval zou doen. Of hij fietste 's avonds door de stad en zag een auto staan waarvan hij wist dat die heimelijk van een peilbaken was voorzien, waardoor de politie de rijbewegingen kon volgen.

Opgewonden

Maar Alink is er de journalist niet naar daar opgewonden van te raken. Aandrang om dit soort nieuws stiekem in de openbaarheid te brengen heeft hij niet. Zoals hij het ook niet moeilijk vond om te zwijgen over de 16-jarige Bosschenaar die mogelijk betrokken is bij de dood van de 14-jarige Savannah. Alink houdt er kranige opvattingen over journalistieke ethiek op na. Familieomstandigheden van een 16-jarige verdachte? Die meld je niet, vindt hij.

Daarnaast heb je je natuurlijk gewoon aan de afspraken te houden. De deal met de politie was: je krijgt carte blanche, mag overal rondkijken, luisteren, praten, maar lopende onderzoeken mogen door publicaties niet worden geschaad. Om dat te voorkomen wordt elk verhaal eerst nog gelezen door de politie.

Bloedbespatte verhalen

De stadschroniqueur had daar geen moeite mee. Hijzelf was immers ook geenszins op zoek naar 'bloedbespatte verhalen'. In de circa honderdzestig uur die hij in totaal bij de politie doorbrengt - het project loopt nog tot eind augustus - onderzoekt hij vooral de cultuur.

,,Het is denk ik inherent aan het stadschroniqueurschap dat ik gedragingen op de vierkante meter veel interessanter vind dan de grote, in het oog springende incidenten. Ik ben een Beobachter. Ik ben niet op zoek naar incidenten, maar naar patronen. Hoe ziet het alledaagse leven van agenten eruit? Hoe is de sociale omgang? Waarom dragen zo veel agenten tatoeages? En als er in de kantine van de politie een vaatwasser moet worden ingeruimd, waarom staat dan altijd een vrouw op? Dat zijn allemaal dingen die iets zeggen over de cultuur."

Witte vlek

In de zeven jaar dat Alink nu stadschroniqueur is, heeft hij naar eigen zeggen 'de wonderlijkste hoeken en gaten' van Den Bosch beschreven, maar nog nooit de politie. "Het was een witte vlek."

Een ontmoeting met Gé Bouwhuis, chef van het basisteam Den Bosch, zette hem op het spoor van een serie. De stadskroniek van Alink bleek Bouwhuis aan te spreken. Het vrijmoedige voorstel om embedded te gaan in het 224-koppige basisteam werd gehonoreerd. Alink mocht overal komen. Hij ging mee met de noodhulp, zeg maar de wagens op straat, maar schoof ook aan bij onderzoeksteams, maakte praatjes in de kantine, struinde door de gangen.

Had je zelf agent kunnen zijn?

"Karakterologisch wel. Inhoudelijk niet. Ik denk dat ik me te veel zou laten meesleuren door het maatschappelijk leed dat je tegenkomt. Een voorbeeld: er kwam een melding van de thuiszorg dat er een heel obese mevrouw van 140 kilo uit haar bed was gevallen. Ze kregen haar niet opgetild. Kon de politie komen helpen? Er zit een heel verschil tussen wat de politie strikt heeft te doen, boeven vangen, en wat daarbij komt. Ik zou er 's nachts van wakker liggen. Al die zelfdodingen, of pogingen en hulpverzoeken."

Wat heeft je verrast?

"De grote gedrevenheid en de onvoorwaardelijke collegialiteit in het Bossche politiekorps raakten me. Velen krijgen een taakaccent. Iedereen doet iets waar zijn eigen polsslag van versnelt. De een is bijvoorbeeld gefocust op huiselijk geweld, terwijl de ander het liefst jaagt op gesignaleerden, mensen die bijvoorbeeld nog een boete open hebben staan. Het vergroot de gedrevenheid. Daarnaast heeft het basisteam toch het karakter van een familie."

,,Er is een informele omgang. Mensen vragen elkaar 'is het gisteren nog gelukt om de kleine van het kinderdagverblijf te halen?', of 'hoe gaat het met je echtscheiding?', want het percentage echtscheidingen is hoog. Mensen komen op elkaars verjaardag. Ze zeggen ook: 'Als een collega op de noodknop drukt, dan rijd je desnoods dwars door het hek heen.' Een collega in nood ga je helpen. Je bent elkaars hitteschild. Je komt ook vaak in wij-zij-situaties, waarbij je blind op elkaar moet kunnen vertrouwen. In gespiegelde vorm zie je dat ook weer terug, bijvoorbeeld in volkswijken of woonwagenkampen. Ook daar is een grote familiale verbondenheid."

Lag het stockholmsyndroom op de loer?

"Nee. Ik heb aan het begin gezegd: ik wil in onafhankelijkheid werken, ga niet met een blauwe pen schrijven. Ik heb ook op geen enkele manier gemerkt dat ik aan de lijn liep. Ik heb tot nu toe zo'n tachtig mensen gesproken. Dan zouden die allemaal toneelstukjes met elkaar moeten spelen. Dat kan natuurlijk niet. Ik ben in twee situaties beland waarbij ik hand-en-spandiensten voor de politie verrichtte. Je komt dan op groenezeepachtig gebied, maar ik vond dat ik het in beide gevallen wel kon doen."

In welke situaties was dat?

"De eerste was na een woninginbraak door drie minderjarigen. De politie ging er met twee wagens naartoe en kon die jongens aanhouden. Een van die jongens had een damesfiets bij zich die niet op slot kon. Een agent stond, met de fiets in zijn hand, te aarzelen. Of ik het erg vond om met die fiets naar het bureau te fietsen, vroeg hij uiteindelijk. Dat vond ik geen probleem. De tweede keer was indringender. Toen kreeg de meldkamer een telefoontje van een vrouw die zei dat ze een overdosis tabletten had ingenomen. 'Waar bent u?', werd haar gevraagd. 'In de zandverstuiving in Rosmalen', zei ze en toen hing ze op. Ze zijn toen met vier man en een politiehond uit Eindhoven gaan zoeken. Dan ga ik niet met een schrijfblok in mijn hand staan kijken. Dan zoek je mee, in de hoop dat je die vrouw vindt. Dat is meer een burgerplicht. Uiteindelijk is ze niet gevonden."

Komen ook de scherpe observaties, bijvoorbeeld over etnisch profileren, in je verhalen?

"Ja. Zelf vind ik etnisch profileren bedenkelijk. Maar ik ben gaan snappen dat het soms gebeurt. Ik kan het verklaren, maar dat is iets anders dan het legitimeren. Ik ga geen suikerspinverhalen maken. Ze beschrijven de rauwe werkelijkheid. Al is het wel zo dat ik mijn toetsenbord altijd drenk in mededogen. Zo ben ik. Dat doe ik dus ook hier."

Met welk gevoel blijft de lezer na jouw verhalen achter?

"Ik denk toch wel met meer respect voor de politie. Dat heb ik zelf ook. Vooraf zag ik de politie meer als uniforme groep. Maar het is toch wel een redelijke weerspiegeling van de samenleving. Er zitten mensen bij die PVV stemmen en mensen die GroenLinks stemmen. Wel zitten er in het hele korps maar vijf Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Dat is veel te weinig."

Wat zou je meteen veranderen als je zelf chef werd van het basisteam?

"Ik zou een betere scheiding aanbrengen tussen opsporing en papierwerk. Een agent is gemiddeld 30 tot 40 procent van zijn tijd kwijt aan administratieve handelingen. De aanhouding van die drie minderjarige jongens kost al snel vier à zes manuren werk. Getuigenverklaringen optekenen, fouilleringsformulieren opmaken, identiteit checken, eventueel foto's en vingerafdrukken afnemen, in beslag genomen goederen administreren, proces-verbaal van de aanhouding opstellen, een mutatie in het systeem opmaken, de verdachten horen en overleg met de hulpofficier van justitie of iemand weer huiswaarts kan worden gezonden of niet. Dat nog los van de vraag of er een huiszoeking moet worden gedaan. Al die tijd zijn de betrokken politiemensen niet op straat."