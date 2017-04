Bestelbusje in vlammen op aan Scheldestraat in Den Bosch

Wat doet uit de kast komen met je partner? 'Het heeft me flink pijn gedaan'

23 april DEN BOSCH - Homo's of lesbiennes die uit de kast komen, het is een onderwerp dat in toenemende mate onder de aandacht komt. Maar wat voor effect heeft een dergelijke openbaring op hun eventuele partner? Een vraag waaraan dikwijls voorbij wordt gegaan. Ervaringsdeskundige Helma Ketelaar probeert in de hoedanigheid van Hetero Coach het 'gat' enigszins op te vullen. Zondagmiddag in café Le Figaro aan het Stationsplein organiseerde ze een bijeenkomst voor lotgenoten, met als doel steun bij elkaar te vinden.