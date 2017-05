Bevrijdingsvuur ontstoken en De Staat geland op bevrijdingsfestival in Den Bosch

VVD en Bossche Volkspartij willen minder geld voor lokale omroep Den Bosch

15:05 DEN BOSCH – De Bossche politiek is hevig verdeeld over de hoogte van de subsidie aan de nieuwe lokale omroep DTV Den Bosch. Een viertal partijen had al om een nieuw voorstel gevraagd om recht te doen aan een goede start voor de opvolger van Boschtion. De VVD en de Bossche Volkspartij vragen in de raadsvergadering van 9 mei juist om minder subsidie.