Bezoekersgids met voorwoord van bisschop De Korte geweerd uit de Sint-Jan

Coproductie

Namens het Sint-Jansmuseum liet Eugène van Deutekom Mulders in een mail weten waarom het in december gepresenteerde boekje bij de kathedraal zelf niet langer te koop zal zijn. 'De museumcommissie wilde heel graag in nauwe samenwerking met Gerard Rooijakkers een nieuwe bezoekersgids maken. Uiteindelijk is het boekje een coproductie geworden tussen Gerard en u die meer het karakter heeft van een spirituele wegwijzer dan de door ons gewenste en noodzakelijke bezoekersgids. Meer overleg had teleurstellingen over en weer kunnen voorkomen.'