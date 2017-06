Bezorgde boerinnen: 'Alsjeblieft, provincie, laat ons niet verloren gaan'

De reden dat ze emotioneel werd, is dat ze zich 'gepakt' voelt door het Brabantse provinciebestuur, dat er met een aantal maatregelen voor wil zorgen dat boeren milieuvriendelijker gaan werken. ,,Alsjeblieft, Provinciale Staten, laat ons niet verloren gaan", smeekte Driessen vrijdag in de Statenzaal.

Als er op 7 juli wordt besloten dat de maatregelen er komen, kost dat Driessen en haar gezin 'een paar ton'. De boerin vreest voor de toekomst van haar bedrijf met 500 zeugen. ,,En dat terwijl we de laatste jaren alles hebben gedaan wat de maatschappij van ons vroeg. We hebben al veel maatregelen genomen om de milieu-uitstoot te beperken, onze sector loopt daarbij zelfs voorop. En nu kunnen al die investeringen de prullenbak in, omdat er nog strengere eisen komen."

Provinciale Staten sprak vrijdagochtend in een oordeelsvormende bijeenkomst over de plannen van Gedeputeerde Staten. Het provinciebestuur wil onder meer dat verouderde stallen voor 2022 verbouwd worden, zodat ze minder ammoniak uitstoten. Ook komt er een rem op de uitbreiding van bedrijven. Wie in zes aangewezen regio's in de provincie met 10 vierkante meter wil uitbreiden, mag dat alleen doen als elders in dat gebied 11 vierkante meter andere stalruimte wordt afgebroken. Het debat van vrijdag leverde weinig nieuwe inzichten op.