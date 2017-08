Bijna driehonderd woningen in The Boss City in Den Bosch

Warenhuizen Hudson's Bay in Tilburg en Den Bosch op 21 september open

11:43 TILBURG/DEN BOSCH - De warenhuizen van Hudson’s Bay in Tilburg en Den Bosch openen op donderdag 21 september officieel de deuren. Dat is dinsdag bekendgemaakt. Het grootste warenhuis van Hudson's Bay in Nederland komt in Amsterdam te staan en opent als eerste haar deuren op 5 september.