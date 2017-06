Bisschop De Korte: dienst op Roze Zaterdag in Sint-Jan moet kunnen

In drie kwartier rondje Den Bosch, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam met Hyperloop

17:15 AMSTERDAM /DEN BOSCH - Hyperloop One zet de vaart erin om al in 2021 de eerste echte 'hyperloopverbindingen' in bedrijf te hebben. Het Amerikaanse bedrijf wil nog dit jaar de eerste publieke test houden met dit supersnelle vervoerssysteem en heeft wereldwijd al tientallen routes op het oog. In Nederland zou het gaan om een route van 429 kilometer die Den Bosch, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam en Lelystad verbindt.